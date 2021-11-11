Рубцовск: Экстренный вызов: сводка происшествий в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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01 – За период с 1 по 8 ноября в Рубцовске было зарегистрировано и отработано 12 сообщений о пожарах.

2 ноября в 14:44 на пульт диспетчера ЦППС г. Рубцовск поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина. На момент прибытия к месту вызова первого пожарного подразделения было обнаружено, что происходит горение легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» на придомовой территории. В результате данного пожара пострадавших нет.

Наиболее вероятная причина пожара – воспламенение горючих материалов в результате аварийного пожароопасного режима работы электросети транспортного средства.

7 ноября в 14:29 на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Комсомольской. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили горение внутри помещения кухни. В результате данного пожара пострадавших нет. Были повреждены личные вещи и отделка помещения кухни, площадь возгорания составила три квадратных метра.

По факту данного пожара проводится проверка. Причины пожара устанавливаются.

02 – За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы различной степени тяжести, погибших нет.

4 ноября около 13:30 произошла авария в районе дома №72 на ул. Октябрьской. Водитель 1987 года рождения при движении от ул. Ленинградской в направлении ул. Киевской сбил пешехода. По информации ГИБДД, пострадавший 1965 года рождения перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был осмотрен в медицинском учреждении города.

Всего за неделю выявлено 313 нарушений Правил дорожного движения, самыми частыми из них стали непристёгнутые ремни безопасности, нарушения правил пешеходами и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, за неделю сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» выявлено девять нарушений несовершеннолетними участниками дорожного движения, с ними проведены профилактические беседы по соблюдению ПДД РФ.

03 – За минувшую неделю на Станции скорой помощи зарегистрировано 1726 вызовов. Из них несчастных случаев 52. Звонки, связанные с внезапными заболеваниями, составили 1235 из общего числа. Хронические больные обратились за помощью 256 раз. Карета скорой помощи выезжала на одно ДТП с одним пострадавшим. Ещё 12 вызовов связаны с криминальными ситуациями.

6 ноября «скорую» вызвали на ул. Сельмашскую к 40-летнему рубцовчанину. Со слов очевидцев, мужчину ударили по голове дверцей от газовой плиты, после чего пострадавший упал и потерял сознание. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому справа и алкогольное опьянение. Доставили рубцовчанина в Горбольницу № 1.

7 ноября медики выезжали на улицу Северную. Пострадавшая – женщина 26 лет – позвонила с жалобами на рану. По словам рубцовчанки, её ударила ножом в спину мать. Итог – колото-резаная рана грудной клетки справа и отправка в хирургическое отделение ГБ № 1.

8 ноября вновь поступил вызов с ул. Северной, но на этот раз – от 42-летнего мужчины. По словам пострадавшего, его избили неизвестные, но точных обстоятельств он не помнит, кроме того, что употреблял алкоголь в течение двух месяцев. Диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы лица, грудной клетки, нижней части спины, таза, верхних и нижних конечностей, запойное состояние и алкогольное опьянение». Доставлен в медицинское учреждение города.

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