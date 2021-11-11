ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото из открытых источников/Инернет

Министерство образования и науки РФ опубликовало приказ, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в вузы на 2022-2023 учебный год. Ознакомиться с ним можно на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, для поступления количество баллов по обществознанию должно быть не менее 42. Минимальный порог по русскому языку, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также географии составляет 40 баллов.

По математике выпускникам необходимо получить 39 баллов, по физике, химии и биологии – 36. Минимальное количество баллов по истории – 35. Меньше всего требований к литературе и иностранному языку – 32 и 30 баллов соответственно.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Бывший главврач рубцовской ГБ-2 назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Бывший главврач рубцовской ГБ-2 назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: www.zdravalt.ru Заместителем министра здравоохранения Алтайского края назначен Сергей Воронкин, до этого момента занимавший должность главного врача ГБ-12 Барнаула. Об...
Рубцовск: В Алтайском крае запретят продавать «домашнее мясо» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае запретят продавать «домашнее мясо» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: sytrynok.ru Запрет на продажу “домашнего” мяса вступит в силу с 11 ноября. Соответствующее решение озвучили на заседании межведомственной противоэпизоотической...
Рубцовск: Рубцовчан приглашают на спектакли молодежного театра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на спектакли молодежного театра | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото: театр-мастерская Михаила Тумашова С 13 по 14 ноября в Рубцовске состоятся премьеры спектаклей экспериментального молодежного театра под руководством Михаила...
Рубцовск: В Рубцовске проверят пешеходов и водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске проверят пешеходов и водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago
Фото apk28.ru Завтра, 11 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!”. Главная цель рейдов – снизить количество ДТП...

Читать по теме:

ВТОПЕ: