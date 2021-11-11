Рубцовск: Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство образования и науки РФ опубликовало приказ, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в вузы на 2022-2023 учебный год. Ознакомиться с ним можно на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, для поступления количество баллов по обществознанию должно быть не менее 42. Минимальный порог по русскому языку, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также географии составляет 40 баллов.

По математике выпускникам необходимо получить 39 баллов, по физике, химии и биологии – 36. Минимальное количество баллов по истории – 35. Меньше всего требований к литературе и иностранному языку – 32 и 30 баллов соответственно.

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