Рубцовск: МЧС предупреждает о возможных опасностях вблизи осенних водоемов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С приходом низких температур воздуха наступает тот период, когда берега водоёмов начинают покрываться льдом. Государственная инспекция по маломерным судам призывает жителей региона соблюдать правила безопасного поведения вблизи осенних водоёмов.

Осенью температура воды составляет +5…+8 градусов. Если человек окажется в воде, то намокшая одежда тут же потянет его на дно. А холодная вода будет сковывать движения. При температуре воды +5…+15 градусов, человек может продержаться от 3,5 до 4,5 часов, а при температуре +2…+3 градуса только 10-15 минут. Спасти в такой ситуации человека будет довольно трудно.

«С первыми морозами поверхность водоемов покрывается тонким льдом. Такой лед представляет собой большую опасность для неосторожных людей. Замерзание водоемов происходит от берегов, и наиболее глубокие места могут оставаться незамерзшими еще долгое время. Большое количество выпавших осадков и устойчивый снежный покров может создать видимость крепкого льда, из-за такого обманчивого впечатления чаще всего и случаются неприятные ситуации. Об этом мы напоминаем любителям рыбной ловли и отдыха у воды. Также эту информацию мы доносим на уроках безопасности учащимся», – пояснил руководитель Бийского инспекторского участка Центра ГИМС Игорь Ускорников.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о том, что процесс становления льда на наших водоемах еще не начался в полной мере. Несмотря на периоды довольно низких температур.

Во время перволедья, которое скоро начнется, не следует пренебрегать мерами предосторожности. Это может привести к несчастному случаю. Родителям стоит постоянно напоминать и разъяснять детям правила поведения возле водоемов и немедленно пресекать игры на первом льду. Важно помнить о правилах безопасности и последствиях нарушения этих правил.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru