Рубцовск: В Рубцовске состоится премьера музыкальной сказки «Доктор Айболит» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: управление культуры, спорта и молодежной политики

С 13 по 14 ноября в театре кукол имени А. К. Брахмана состоится спектакль для детей “Доктор Айболит”. Это стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках государственной программы “Развитие культуры Алтайского края”, сообщает управление культуры, спорта и молодежной политики.

Спектакль поставила главный режиссёр Новосибирского областного театра кукол, ведущий мастер сцены, член Союза театральных деятелей России Ольга Гущина. Декорации выполнены новосибирскими художниками. Композитором стал Владимир Натанзон.

На премьеру приглашают зрителей всех возрастов.

“Для всех, кто верит в добро, любит играть в куклы и любит сказки, от нулевого возраста и до бесконечности!”, – комментирует художественный руководитель Анастасия Воскобойникова.

rubtsovskmv.ru