ГОРНЯК22 11.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и ненастно: погода на 11 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
7 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 11 ноября, природа продолжает дарить теплую, хотя не очень спокойную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами мокрый снег, дождь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +1…+6°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в утренние часы 0…-2°С, днем +2…+4°С, вечером 0…+2°С.

rubtsovskmv.ru

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