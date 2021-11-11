Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и ненастно: погода на 11 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 11 ноября, природа продолжает дарить теплую, хотя не очень спокойную погоду. А теперь подробнее.
В Алтайском крае местами мокрый снег, дождь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +1…+6°С.
В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в утренние часы 0…-2°С, днем +2…+4°С, вечером 0…+2°С.