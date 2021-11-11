Рубцовск: Как не стать жертвой онлайн-мошенников? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: vkurselife.com

С развитием интернета и интернет-торговли все большее распространение получает онлайн-мошенничество – преступления, связанные с хищением денег с банковских карт. Сотрудники полиции вновь напоминают, что необходимо сохранять бдительность, совершая покупки или иные финансовые действия во всемирной паутине.

“Мошенники чаще всего обманывают пользователей посредством фишинговых тактик и социальной инженерии. Существует множество видов мошенничества, наиболее распространенными в сети считаются следующие: фишинг, спам-сообщения и фальшивые интернет-магазины”, – поясняют в пресс-службе МО МВД России “Рубцовский”

Фишинг

Злоумышленники создают сайты-клоны платежных систем, букмекерских контор, банков и прочих онлайн-сервисов. Внешне они очень сильно похожи на оригинальные, но при внимательном изучении отличия можно увидеть. Самый распространенный способ: использование домена, который похож на оригинальный (например, с нулем вместо буквы “о”). Так мошенники получают сведения о логинах и паролях от аккаунтов, сведения о банковских картах (включая CVV или CVC-код). Результат – потеря пользователем контроля над аккаунтами, раскрытие личной информации и потеря денег.

Спам-сообщения

Спам-сообщения о выигрыше крупной суммы денег, всевозможных юбилейных акциях сетей АЗС и т.д. и т.п. приходят на электронную почту, в мессенджерах, онлайн-сервисах, SMS.

Фальшивые интернет-магазины

В таких магазинах часто продаются некачественные товары (дешевые подделки) либо покупатель оплачивает покупку (аванс или полностью), а товар так и не получает.

Как защититься от онлайн-мошенников?

Сотрудники полиции дают несколько советов:

при посещении сайта найдите в верхней части браузера в строке состояния “https:”, который появляется рядом с URL-адресом. Https – это протокол, который обеспечивает конфиденциальность обмена данными между сайтом и пользовательским устройством. Если https есть, то это означает, что сайт безопасен (“s” в конце “https:” означает “secure” – безопасно). В последних версиях браузеров визуализация безопасного соединения стала проще: вместо “https:” рядом с URL-адресом изображен закрытый замочек. Небезопасное соединение обозначается треугольником с восклицательным знаком внутри. Проверка URL-адреса особенно важна при вводе информации, необходимой при оплате товаров или осуществлении денежных переводов;

внимательно читайте написание доменов и URL, проверяйте его на наличие опечаток, подмены букв, цифр. При совершении дорогостоящей покупки в сети, удостоверьтесь, что выбранный вами интернет-магазин не является мошенническим, поищите информацию о магазине на форумах, в социальных сетях, где реальные люди оставляют отзывы;

не открывайте гиперссылки или вложения в электронных письмах или текстовых сообщениях, исходящих от незнакомых отправителей, даже если сообщение выглядит, будто исходит от друга или коллеги, но отправлено с нетипичного для него адреса. Ссылки могут содержать вредоносное ПО или перенаправить на поддельные версии какого-либо сайта. Всегда перепроверяйте полученную информацию, прежде чем совершать какие-то рекомендованные в письме манипуляции;

будьте изобретательны при создании паролей. Кроме того, рекомендуется их систематически менять, особенно для платежных систем. О необходимости создания надежного пароля напоминают пользователям многие крупные онлайн-сервисы, некоторые из них уже сформулировали инструкции в помощь пользователям;

регулярно выполняйте проверку своего компьютера, ноутбука, планшета, смартфона антивирусом.

“Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, следует незамедлительно обратиться в полицию”, – резюмируют правоохранители”.

rubtsovskmv.ru