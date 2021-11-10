Рубцовск: В Алтайском крае запустили чат-бот по вопросам вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: udm-info.ru

С момента введения QR-кодов для многих жителей стал актуален вопрос, где можно пройти вакцинацию. Центр управления регионом Алтайского края при поддержке Минздрава разработал и запустил специальный чат-бот в мессенджере Telegram, сообщается на сайте правительства региона.

В меню бота можно увидеть несколько разделов: пункты вакцинации, очереди (на текущий час), данные по ограничениям, горячие линии, дополнительно (памятки по коронавирусу, указы губернатора Алтайского края). Переходя по ним, пользователь получает всю необходимую информацию.

Пока сервис показывает сведения по пунктам вакцинации в Барнауле, однако к концу ноября в чат-боте будет представлен весь регион. Подобное планируется запустить и в мессенджере Viber.

Справка. По данным краевого Минздрава, темпы вакцинации выросли за последние дни в несколько раз. Если в конце лета за прививками обращалось меньше двух тысяч человек в день, то теперь по 10-11 тысяч. Всего же на сегодняшний день более 740 тысяч жителей края полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»), а почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию.

rubtsovskmv.ru