ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае запустили чат-бот по вопросам вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото: udm-info.ru

С момента введения QR-кодов для многих жителей стал актуален вопрос, где можно пройти вакцинацию. Центр управления регионом Алтайского края при поддержке Минздрава разработал и запустил специальный чат-бот в мессенджере Telegram, сообщается на сайте правительства региона.

В меню бота можно увидеть несколько разделов: пункты вакцинации, очереди (на текущий час), данные по ограничениям, горячие линии, дополнительно (памятки по коронавирусу, указы губернатора Алтайского края). Переходя по ним, пользователь получает всю необходимую информацию.

Пока сервис показывает сведения по пунктам вакцинации в Барнауле, однако к концу ноября в чат-боте будет представлен весь регион. Подобное планируется запустить и в мессенджере Viber.

Справка. По данным краевого Минздрава, темпы вакцинации выросли за последние дни в несколько раз. Если в конце лета за прививками обращалось меньше двух тысяч человек в день, то теперь по 10-11 тысяч. Всего же на сегодняшний день более 740 тысяч жителей края полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»), а почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Школы Алтайского края получат новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школы Алтайского края получат новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago
Фото young-resident.ru 170 школ Алтайского края до конца текущего года получат новое современное компьютерное оборудование. Это станет возможным благодаря реализации...
Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago
Фото: 54rus.org В России начался прием заявок на региональный этап конкурса «Волонтёры могут всё». Он направлен на развитие эковолонтерского просветительского...
Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago
Фото: 54rus.org В России начался прием заявок на региональный этап конкурса «Волонтёры могут всё». Он направлен на развитие эковолонтерского просветительского...
Рубцовск: Удалены, но не побеждены: больше 4 тысяч ресурсов по продаже COVID-сертификатов и QR-кодов заблокированы в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Удалены, но не побеждены: больше 4 тысяч ресурсов по продаже COVID-сертификатов и QR-кодов заблокированы в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago
Фото glas.ru В российских регионах регулярно обнаруживают поддельные сертификаты о вакцинации. За полгода силами Роскомнадзора были удалены или заблокированы более...
Рубцовск: Удалены, но не побеждены: больше 4 тысяч ресурсов по продаже COVID-сертификатов и QR-кодов заблокированы в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Удалены, но не побеждены: больше 4 тысяч ресурсов по продаже COVID-сертификатов и QR-кодов заблокированы в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago
Фото glas.ru В российских регионах регулярно обнаруживают поддельные сертификаты о вакцинации. За полгода силами Роскомнадзора были удалены или заблокированы более...

Читать по теме:

ВТОПЕ: