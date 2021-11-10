ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Школы Алтайского края получат новое оборудование | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото young-resident.ru

170 школ Алтайского края до конца текущего года получат новое современное компьютерное оборудование. Это станет возможным благодаря реализации федерального проекта “Цифровая образовательная среда” национального проекта “Образование”, сообщает Министерство образования и науки региона.

“До конца года в школы региона поступят комплекты ноутбуков, интерактивные комплексы, Smart-TV комплексы, многофункциональные устройства. Также в 2021 году завершится переподключение всех школ Алтайского края к высокоскоростному Интернету”, – добавили в ведомстве.

Что же даст нововведение школьникам и педагогам? Прежде всего, создание цифровой образовательной среди позволит открыть доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов. Это даст ученикам не только возможность углубить свои знания по любимому предмету, но и всегда быть на связи с классом и учителем, посещать занятия дистанционно. А для педагогов большим подспорьем станет автоматизация процессов внутри школы, что позволит облегчить работу с документацией.

На сегодняшний день уже закуплены многофункциональные устройства и интерактивные панели. В течение месяца пройдёт приёмка остального оборудования.

rubtsovskmv.ru

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