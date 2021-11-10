ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Пожароопасный сезон завершён | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото krasrab.ru

Вчера, 8 ноября 2021 года официально завершился пожароопасный сезон в лесах Алтайского края. Об этом сообщает Минприроды со ссылкой на Постановление, опубликованное Правительством региона.

Пожароопасный сезон в 2021 году начался с 9 апреля. Всего, за семь месяцев было ликвидировано 406 лесных пожаров на площади 1 017 гектар. По информации профильного ведомства, площадь возгораний снизилась в три раза по сравнению с прошлым годом. 

По статистике, главные причины возникновения лесных пожаров с этом году таковы:

  • по причине грозовых разрядов – 197;
  • неустановленные (по вине граждан и других организаций) – 189;
  • перешли в лесной массив с земель иных категорий (земли с/х назначений, муниципальных образований, линейных объектов и др.) – 18;
  • переход с территории соседних субъектов РФ – 2.

“В тушении лесных пожаров было задействовано 3 400 человек, 1 552 единицы техники, в том числе: 1 160 пожарных автомобилей, 389 тракторов, 1 пожарный поезд, 1 воздушное судно и 1 вездеход”, – добавляют в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Также отмечается, что оперативное устранение возгораний произошло благодаря принятому Правительством Алтайского края комплексу мер по стабилизации лесопожарной обстановки. Специалистам удавалось ликвидировать лесные пожары практически в течение первых суток. Кроме этого, за три года реализации федерального проекта “Сохранение лесов” нацпроекта “Экология” было закуплено более 100 единиц спецтехники и более 1 тысячи единиц оборудования. Из федерального бюджета на эти цели в 2019-2021 годах было выделено 173 миллиона рублей.

rubtsovskmv.ru

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