ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото: 54rus.org

В России начался прием заявок на региональный этап конкурса «Волонтёры могут всё». Он направлен на развитие эковолонтерского просветительского движения и поддержку молодежных инициатив, направленных на создание и реализацию социально значимых экологических проектов.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, поучаствовать в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет и молодежь до 30 лет. Представить работу может как один человек, так и группа или коллектив (детские и молодежные общественные и некоммерческие организации).

Региональный этап проходит по следующим номинациям:

  • «Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию и изучению экологических троп);
  • «Скажем, нет урону природе» (проекты по организации и проведению экопатрулей, экомониторинга);
  • «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию и созданию цветников; благоустройству пришкольной или придомовой территории);
  • «Mycop — угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора);
  • «Волонтеры спешат на помощь» (проекты по вовлечению в экологическое волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в домах престарелых и интернатах для людей с инвалидностью, а также многодетных семей);
  • «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов);
  • «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни).

Полный список номинаций и подробная информация по конкурсу размещены на официальном сайте.

rubtsovskmv.ru

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