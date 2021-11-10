Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России начался прием заявок на региональный этап конкурса «Волонтёры могут всё». Он направлен на развитие эковолонтерского просветительского движения и поддержку молодежных инициатив, направленных на создание и реализацию социально значимых экологических проектов.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, поучаствовать в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет и молодежь до 30 лет. Представить работу может как один человек, так и группа или коллектив (детские и молодежные общественные и некоммерческие организации).

Региональный этап проходит по следующим номинациям:

«Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию и изучению экологических троп);

«Скажем, нет урону природе» (проекты по организации и проведению экопатрулей, экомониторинга);

«Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию и созданию цветников; благоустройству пришкольной или придомовой территории);

«Mycop — угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора);

«Волонтеры спешат на помощь» (проекты по вовлечению в экологическое волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в домах престарелых и интернатах для людей с инвалидностью, а также многодетных семей);

«Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов);

«Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни).

Полный список номинаций и подробная информация по конкурсу размещены на официальном сайте.

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