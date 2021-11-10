Рубцовск: Рубцовских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе экологических проектов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: 54rus.org
В России начался прием заявок на региональный этап конкурса «Волонтёры могут всё». Он направлен на развитие эковолонтерского просветительского движения и поддержку молодежных инициатив, направленных на создание и реализацию социально значимых экологических проектов.
Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, поучаствовать в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет и молодежь до 30 лет. Представить работу может как один человек, так и группа или коллектив (детские и молодежные общественные и некоммерческие организации).
Региональный этап проходит по следующим номинациям:
- «Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию и изучению экологических троп);
- «Скажем, нет урону природе» (проекты по организации и проведению экопатрулей, экомониторинга);
- «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию и созданию цветников; благоустройству пришкольной или придомовой территории);
- «Mycop — угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора);
- «Волонтеры спешат на помощь» (проекты по вовлечению в экологическое волонтерство воспитанников детских домов, людей, проживающих в домах престарелых и интернатах для людей с инвалидностью, а также многодетных семей);
- «Герои Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов);
- «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни).
Полный список номинаций и подробная информация по конкурсу размещены на официальном сайте.