Рубцовск: Удалены, но не побеждены: больше 4 тысяч ресурсов по продаже COVID-сертификатов и QR-кодов заблокированы в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В российских регионах регулярно обнаруживают поддельные сертификаты о вакцинации. За полгода силами Роскомнадзора были удалены или заблокированы более четырёх тысяч интернет-ресурсов, на которых публиковались объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или фейковых QR-кодов. Об этом пишет “РИА Новости” со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Причём самый пик продаж наблюдался летом: в июле было заблокировано 1 353 ресурса, а в августе – 1148. Однако, за первую неделю ноября уже было ликвидировано 187 подобных объявлений.

Кроме этого, по информации МВД России, с начала июля было возбуждено более 500 уголовных дел об изготовлении и продаже поддельных документов, связанных с COVID-19: фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, медицинских справок с отводами от вакцинации и тд.

“Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов”, – говорится в релизе.

Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к тем, кто купил фиктивный документ.

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