ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае сняли с продажи более 300 кг некачественной молочной продукции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото: mk-kalm.ru

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю осуществляется постоянный контроль за производством и оборотом молока и изделий на его основе. За 9 месяцев в лаборатории было исследовано более 11 тысяч проб молока и молочных продуктов.

По сообщению ведомства, согласно результатам экспертизы удельный вес проб не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и физико-химическим показателям составил 2,6%, что на 0,1% ниже прошлого года.

По итогам проверок с реализации снято более 300 кг некачественной продукции, а также составлено 30 протоколов об административных правонарушениях.

“Сведения о некачественной продукции внесены в специализированный модуль – государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). Информация о случаях выявления некачественной продукции направлена в адрес Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены изготовители, допустившие нарушения”, – сообщают в управлении.

rubtsovskmv.ru

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