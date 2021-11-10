ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за убийство и покушение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото: factum.kz

В Рубцовске задержали местного жителя, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство. По информации следствия, преступление произошло вчера, 8 ноября этого года. Мужчина пришёл в гости к своему другу, но что-то пошло не так, и между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта рубцовчанин дважды выстрелил в голову обидчика. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался.

Осознав содеянное, убийца решил скрыться. На улице он столкнулся с родственником своей жертвы и решил “устранить” и его, чтобы скрыть преступление и не оставлять свидетелей. И он выстрелил снова. К счастью, довести преступный замысел до конца ему не удалось, второй пострадавший выжил.

“В отношении 67-летнего рубцовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. “к” ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление)”, – сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

В настоящее время преступник задержан, выясняются все обстоятельства и мотивы. Уже готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

rubtsovskmv.ru

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