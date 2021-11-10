Рубцовск: Рубцовская гимнастка завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях в Красноярске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: krascsp.ru

Со 2 по 5 ноября в Красноярске проходили ХХVI Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Как сообщает “Алтайский спорт”, традиционно на турнир съезжаются более 200 гимнастов со всех регионов страны. И этот год не стал исключением. Благовещенск, Владимир, Екатеринбург и Железногорск, Звенигород и Ковров, Новосибирск, Норильск и Чита – вот лишь некоторые города, откуда прибыли участники соревнований.

Алтайский край представляли спортсмены из Рубцовска, Бийска и Барнаула. Все выступили достойно, став призерами в различных видах программы.

Представительница Рубцовска Анна Клименко стала бронзовым призёром соревнований по программе 2-го спортивного разряда в вольных упражнениях.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru