ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовская гимнастка завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях в Красноярске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Фото: krascsp.ru

Со 2 по 5 ноября в Красноярске проходили ХХVI Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Как сообщает “Алтайский спорт”, традиционно на турнир съезжаются более 200 гимнастов со всех регионов страны. И этот год не стал исключением. Благовещенск, Владимир, Екатеринбург и Железногорск, Звенигород и Ковров, Новосибирск, Норильск и Чита – вот лишь некоторые города, откуда прибыли участники соревнований.

Алтайский край представляли спортсмены из Рубцовска, Бийска и Барнаула. Все выступили достойно, став призерами в различных видах программы.

Представительница Рубцовска Анна Клименко стала бронзовым призёром соревнований по программе 2-го спортивного разряда в вольных упражнениях.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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