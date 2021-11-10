Рубцовск: В России предложили открывать счета новорожденным | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С инициативой придумать новый механизм выплат выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT.

Петунин предложил открывать счета для новорожденных. На них будет переводиться определенная сумма средств, воспользоваться которыми гражданин сможет по достижении 18 лет.

“В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тыс. рублей на свой счёт”, – говорится в обращении.

По мнению Петунина, реализация его идеи в России повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей, а также позволит стимулировать рождаемость.

rubtsovskmv.ru