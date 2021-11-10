Рубцовск: Быть в форме: полиция – это не только мужская работа | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника мы беседуем с начальником отдела дознания МО МВД России «Рубцовский» Ларисой ПАВЛОВОЙ.

Терпение, выдержка, умение быстро и грамотно принять необходимое решение – важнейшие качества для профессионального дознавателя. Удивительно, но в основном дознавателями становятся женщины. Наша собеседница с виду маленькая, хрупкая, симпатичная, спортивная девушка, однако ее звание – подполковник полиции. Во время интервью в голове так и крутилась перефразированная фраза из известного фильма: подполковник, спортсменка и просто красавица. В чем особенности этой профессии, как проходит рабочий день дознавателя и какие задачи стоят перед подразделением, Лариса Павлова рассказала в интервью «Местному времени».

– Лариса Владимировна, как вы попали на службу в органы внутренних дел?

– В то время я была обычной домохозяйкой, без опыта какой-либо работы, но за плечами имела юридическое образование. В какой-то момент пришло осознание, что мне хочется работать в полиции. В 2008 году обратилась в отдел кадров, подала заявление, прошла медкомиссию и все необходимые согласования, после чего была принята на должность инспектора отдела по делам несовершеннолетних, где проработала пять лет. После этого пришло понимание, что необходим дальнейший профессиональный рост, и перевелась в дознание. Спустя два года меня назначили начальником отдела.

– Что входит в обязанности дознавателя?

– Если говорить юридически грамотным языком – это расследование уголовных дел, предварительное следствие по которым не обязательно. Вообще, расследованием занимаются две службы – следственный отдел и отдел дознания, принципы работы у нас одинаковы, но разница между нами это квалификация статьи. Проще говоря, отдел дознания расследует преступления небольшой и средней тяжести. Дознаватель ведет дело на всех этапах расследования, включая его передачу в суд.

– Как организован рабочий день дознавателя?

– Традиционно, наш рабочий день начинается с планерки, на которой сотрудникам отдела ставятся задачи, обсуждаются текущие дела, находящиеся в производстве, а также решаются любые рабочие вопросы. После планерки сотрудники отдела, в соответствии со своим рабочим планом на день, занимаются проведением следственных действий. Дознаватель не только сидит в кабинете, но и выезжает для проверки показаний и других следственных действий. Во время дежурства дознаватель в составе следственно-оперативной группы выезжает на место преступления, опять же, если просматривается признак нашей подследственности. На месте происшествия он проводит осмотр, вместе с экспертами фиксирует обстановку на месте совершения преступления, изымает следы, вещества, объекты и так далее.

– В отделе несут службу в основном женщины. Почему?

– В отделе работает 18 человек, среди них один мужчина и тот мой заместитель. В основном это бумажная работа, которая требует определенной усидчивости и кропотливости. Это качество больше присуще женщинам. Мужчинам в основной своей массе нужен драйв, и поэтому они работают в других подразделениях. Сегодня отдел полностью укомплектован, все сотрудники работают в нормальном рабочем режиме. Бывают, конечно, ненормированные дни, но в основном служба достаточно спокойная. Мне есть с чем сравнить, и я считаю, что в отделе созданы идеальные условия для работы дознавателей. И, несмотря на то, что на хрупких женских плечах наших сотрудниц лежат еще и домашние обязанности и иногда на службе приходится задерживаться допоздна, они все успевают.

– Ваш коллектив молодой, средний возраст дознавателей – слегка за тридцать. Хватает ли опыта и знаний, чтобы решать поставленные задачи?

– У нас по большей части работают сотрудники, стаж которых составляет более пяти лет. Все дознаватели имеют высшее образование. Это опытные и грамотные профессионалы, способные разобраться в любых правовых вопросах. Также нередко можно услышать, что служба в полиции – не женское дело. Собственным примером мы можем доказать обратное.

– Сколько за вашими плечами уголовных дел?

– За годы работы в дознании мной расследовано более ста дел. Будучи начальником отдела, я тоже расследую дела. В основном беру в работу сложные случаи, либо когда появляются новые составы преступлений по статьям, которые только вводятся в Уголовный кодекс.

– Какое дело Вам более всего запомнилось?

– Как правило, это дела, имеющие редкий состав для Рубцовска. Например, я расследовала дело по организации занятий проституцией. В результате этой работы все фигуранты решением суда были привлечены к уголовной ответственности. Еще запомнилось дело торгового представителя, женщина собирала деньги в торговых точках и присваивала их себе. Это дело запомнилось большим объемом следственных действий – пришлось очень много ездить по районам, включая Барнаул, где «поработала» она, чтобы опросить свидетелей, подготовить большой массив документов. Дело также было доведено до суда, и торговый представитель была привлечена к ответственности.

– Дознание в качестве самостоятельного подразделения появилось в системе МВД России в 1992 году и, несмотря на молодость, авторитет службы растет с каждым годом. Какие задачи стоят перед дознанием?

– Основная задача, стоящая перед отделом дознания – расследование уголовных дел, и мы ее выполняем. Доказывание всеми законными способами вины лица, совершившего преступление, и последующая передача дела в суд – наша основная обязанность.

– Если сейчас все «обнулить» и откатиться на 13 лет назад, оглянуться на опыт, Вы пошли бы работать в полицию?

– Пошла бы без сомнений (улыбается Лариса Владимировна). Мне нравится моя работа, я не боюсь ответственности и ничего бы не поменяла в своей жизни.

– Что пожелаете коллегам в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел?

– Желаю всем сотрудникам межмуниципального отдела успешной работы, роста в профессиональном плане и новых успехов во всех направлениях их деятельности. Также хочу пожелать, чтобы дома, в их семьях всё было хорошо, а всё, что необходимо по работе, мы сделаем.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, фото автора

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