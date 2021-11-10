Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и без осадков: погода на 10 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 10 ноября, продолжает удерживаться теплая погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +2…7°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура в утренние часы 0…-2°С, днем +2…+4°С, вечером 0°С.

rubtsovskmv.ru