ГОРНЯК22 10.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 час Ago

Прямую линию с жителями Алтайского края проведет губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства.

Прием вопросов начался сегодня, 10 ноября. Сообщения круглосуточно начинает принимать сайт tomenko.alregn.ru. Главное – у автора вопроса обязательно должна быть учетная запись на Едином портале государственных услуг.

Кроме того, задать вопрос Виктору Томенко можно и по телефону горячей линии. Его номер: 8-800-302-33-21.

“Для приема телефонных звонков создан колл-центр, в нем приступили к работе волонтеры, которые помогут гражданам корректно вносить информацию на сайт прямой линии”, – сообщают в пресс-службе правительства.

Колл-центр развернут на базе ЦУР Алтайского края и будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Губернатор ответит на вопросы жителей Алтайского края 23 ноября. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах “Катунь 24”, “ОТР”, “Россия 24”, “ТОЛК”.

rubtsovskmv.ru

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