ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский клип «Красуйся, город, сотни лет» завоевал первое место на краевом конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото: cntdaltai.ru

В Алтайском крае завершился конкурс видеоконтента “КиноДебют – 2021”. Всего на участие поступило 15 заявок из Алтайского, Третьяковского, Солонешенского, Благовещенского, Шелаболихинского, Топчихинского, Первомайского, Табунского районов, городов Барнаула, Рубцовска, Змеиногорска, Славгорода, а также из Республики Алтай.

От Рубцовска на конкурс представили видеоклип на песню известного творческого коллектива Театра песни “Мечта” “Красуйся, город, сотни лет”. Он был снят в сентябре специально ко Дню города. Режиссер – Татьяна Мелешина.

По итогам конкурса видеоработа была удостоена звания победителя в номинации “Лучший музыкальный клип”. Клип разместят на сайте Алтайского государственного Дома народного творчества и в социальных сетях.

rubtsovskmv.ru

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