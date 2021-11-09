Рубцовск: Росздравнадзор призвал сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 1 ноября Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения будет выявлять граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации и принимающих участие в антипрививочной кампании. Об этом сообщает портал “Медвестник”.

Соответствующее распоряжение подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Об антипрививочниках территориальным органам поручено сообщать в следственные органы и прокуратуру.

“В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов”, — говорится в документе.

Особое внимание следует обратить на медработников, выступающих против вакцинации. Их будут наказывать по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса РФ (“Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и повлекшее тяжкие последствия”).

rubtsovskmv.ru