Рубцовск: Лучше меньше да лучше: на проспекте Рубцовском стало меньше пешеходных переходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: saratov24.tv

Недавно на проспекте Рубцовском резко сократилось количество пешеходных переходов. Сделано это было не по чьей-то прихоти, а в соответствии с требованиями законодательства.

В конце октября состоялось выездное совещание, в котором приняли участие заместитель Главы Администрации города Олег Обухович и сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

– Тогда было определено и согласовано количество пешеходных переходов на участке в границах от улицы Пролетарской до проспекта Ленина, – говорит Олег Обухович. – Более того, Госавтоинспекция в целом указывает на необходимость сокращения количества пешеходных переходов в черте города. А не только здесь, на проспекте Рубцовском.

Переходы организованы в точках с максимальным числом пешеходов – в районе детской больницы, торгового центра «Рубцовский» и детского сада «Ярославна», а также на пересечении с проспектом Ленина и улицей Пролетарской. Расстояние между ними выполнено в строгом соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 52 766-2007 и не превышает 300 метров. Там, где проходы через разделительную полосу оказались «лишними», их перекрыли металлическими оградками.

– Это сделано, чтобы не допустить несанкционированный выход людей на проезжую часть и избежать аварийных ситуаций, – поясняет Олег Геннадьевич. – Все переходы обозначены соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Результаты таких серьезных изменений решил проверить Глава города Дмитрий Фельдман. Вместе с Олегом Обуховичем они посмотрели, насколько удобно расположены переходы. И пришли к выводу, что необходимо организовать еще один пешеходный переход – в районе домов №37 и 45 по проспекту Рубцовскому. Объясняется это очень просто: как раз здесь дети идут в школу.

Решение было принято, и в настоящее время пешеходный переход оборудован.

– Сделаны занижения бордюрного камня, – отмечает Олег Обухович. – Также нанесена разметка и установлены дорожные знаки. В следующем году там, где раньше были проходы, установим дополнительные скамейки. Также планируется строительство тротуара с северной стороны проспекта в районе домов №№37 и 45.

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