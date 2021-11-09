Рубцовск: Пожары выходного дня: в Рубцовске из горящей квартиры эвакуировали шесть человек | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из открытых источников/Интернет

С 4 по 7 ноября в Алтайском крае произошло 79 пожаров. Основной причиной стала неисправная проводка или человеческий фактор. Из всех случаев, 17 пожаров произошло в Барнауле, и 62 – в различных муниципалитетах.

Так, в Рубцовске произошёл пожар в многоквартирном доме по ул. Комсомольская. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь в одной из квартир повредил мебель и личные вещи. К счастью, пострадавших нет. На месте работали два звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали из опасной зоны шесть рубцовчан. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины пожара устанавливаются.

Кроме этого, серьёзные последствия принёс пожар в краевой столице. Вечером 6 ноября загорелся частный жилой дом, была угроза распространения огня на соседние строения. Тушили пожар 37 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, на месте работала полиция, скорая медицинская помощь и служба “Горгаза”.

Ночью того же дня в селе Ракиты Михайловского района пожаром была уничтожена сельхозтехника, несколько тонн пшеницы и подсолнечника, повреждена крыша и обшивка складских помещений. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

“Строго следуйте правилам пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, регулярно проверяйте состояние электропроводки. В осенне-зимний период будьте осторожны при обращении с огнем и эксплуатации печного оборудования”, – напоминает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

rubtsovskmv.ru