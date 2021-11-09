ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Пожары выходного дня: в Рубцовске из горящей квартиры эвакуировали шесть человек | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

С 4 по 7 ноября в Алтайском крае произошло 79 пожаров. Основной причиной стала неисправная проводка или человеческий фактор. Из всех случаев, 17 пожаров произошло в Барнауле, и 62 – в различных муниципалитетах.

Так, в Рубцовске произошёл пожар в многоквартирном доме по ул. Комсомольская. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь в одной из квартир повредил мебель и личные вещи. К счастью, пострадавших нет. На месте работали два звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали из опасной зоны шесть рубцовчан. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины пожара устанавливаются.

Кроме этого, серьёзные последствия принёс пожар в краевой столице. Вечером 6 ноября загорелся частный жилой дом, была угроза распространения огня на соседние строения. Тушили пожар 37 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, на месте работала полиция, скорая медицинская помощь и служба “Горгаза”.

Ночью того же дня в селе Ракиты Михайловского района пожаром была уничтожена сельхозтехника, несколько тонн пшеницы и подсолнечника, повреждена крыша и обшивка складских помещений. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

“Строго следуйте правилам пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, регулярно проверяйте состояние электропроводки. В осенне-зимний период будьте осторожны при обращении с огнем и эксплуатации печного оборудования”, – напоминает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Росздравнадзор призвал сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Росздравнадзор призвал сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: depositphotos.com С 1 ноября Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения будет выявлять граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о...
Рубцовск: Рубцовский клип «Красуйся, город, сотни лет» завоевал первое место на краевом конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский клип «Красуйся, город, сотни лет» завоевал первое место на краевом конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: cntdaltai.ru В Алтайском крае завершился конкурс видеоконтента “КиноДебют – 2021”. Всего на участие поступило 15 заявок из Алтайского, Третьяковского,...
Рубцовск: Рубцовский клип «Красуйся, город, сотни лет» завоевал первое место на краевом конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский клип «Красуйся, город, сотни лет» завоевал первое место на краевом конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: cntdaltai.ru В Алтайском крае завершился конкурс видеоконтента “КиноДебют – 2021”. Всего на участие поступило 15 заявок из Алтайского, Третьяковского,...
Рубцовск: Росздравнадзор призвал сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Росздравнадзор призвал сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: depositphotos.com С 1 ноября Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения будет выявлять граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о...
Рубцовск: Лучше меньше да лучше: на проспекте Рубцовском стало меньше пешеходных переходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Лучше меньше да лучше: на проспекте Рубцовском стало меньше пешеходных переходов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: saratov24.tv Недавно на проспекте Рубцовском резко сократилось количество пешеходных переходов. Сделано это было не по чьей-то прихоти, а в...
Рубцовск: Юных рубцовчан приглашают поучаствовать в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Юных рубцовчан приглашают поучаствовать в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
Фото: dnk.aimfond.ru В Алтайском крае стартовал детский научный конкурс, организованный Фондом Андрея Мельниченко. К участию приглашаются школьники 5-11 классов, студенты...

Читать по теме:

ВТОПЕ: