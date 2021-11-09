Рубцовск: Юных рубцовчан приглашают поучаствовать в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: dnk.aimfond.ru

В Алтайском крае стартовал детский научный конкурс, организованный Фондом Андрея Мельниченко. К участию приглашаются школьники 5-11 классов, студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей, увлеченные естественными и точными науками.

Отборочный этап пройдет на площадках барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалов в Бийске и Рубцовске с 15 по 30 ноября. По его итогам будут отобраны лучшие исследовательские и инженерные работы учащихся.

Финал конкурса состоится в конце января 2022 года. Победителям и призерам вручат дипломы и ценные призы. Помимо этого, авторы лучших проектов турнира получат возможность представить их на международном конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF, сообщает РИИ АлтГТУ.

С подробной информацией о проведении конкурса, сроках и условиях участия можно ознакомиться на сайте АлтГТУ имени Ивана Ползунова.

Справка: “Благотворительный фонд Андрея Мельниченко” – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 4000 школьников 5-11 классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования.

rubtsovskmv.ru