ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайский край оказался в конце рейтинга по доступности аренды жилья | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото novostipmr.com

74 место занял Алтайский край в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Масштабное исследование было проведено экспертами “РИА Новости”. Согласно рейтингу, лидерами по доступности аренды продолжают оставаться северные регионы России: Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

“Для расчета бралась семья, состоящая из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Предполагалось, что не более 70 % средств семья тратит на аренду жилья, 30 % – на прочие расходы”, – пояснили критерии отбора в информагенстве.

Примечательно, что для каждого субъекта федерации были взяты свои размеры средней заработной платы, прожиточного минимума и арендные ставки за текущий год. Для Алтайского края цифры таковы: доля семей, который могут арендовать квартиру в 2021 году составила всего 28,9 процента, при этом необходимый семейный доход для аренды и ежедневных расходом составил 60,4 тысячи рублей.

rubtsovskmv.ru

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