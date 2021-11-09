ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске снизился уровень безработицы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: вербум.рф

В период с января по октябрь 2021 года за содействием в поиске подходящей работы в рубцовский Центр занятости обратилось 3374 человек (на 2020 год – 3315 человек). Безработными признано 1043 граждан.

Согласно официальной статистике Центра занятости, с начала года уровень официальной безработицы к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте снизился с 1,5% до 0,7%. Профориентационные услуги получили свыше трех тысяч человек, на профессиональное обучение направлено 136 жителей.

С начала года было трудоустроено 2489 рубцовчан. Из них граждан, устроившихся временно – 31. Также было временно трудоустроено 447 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

На 1 ноября текущего года потребность в работниках составляла 1041, напряженность – 0,7 незанятых граждан на одно вакантное рабочее место.

rubtsovskmv.ru

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