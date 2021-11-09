ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России к концу года может подорожать молоко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: news.milkbranch.ru

Министерство сельского хозяйства РФ допустило подорожание молочной продукции. Об этом сказано в докладе ведомства в правительство, с которым ознакомились “Известия”.

По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного – 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла – 526,3 руб./кг (5,9%), сыров – 391,5 руб./кг (4,1%).

Подобный рост цен объясняют повышением себестоимости изготовления молочных продуктов.

“С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию”, – отмечено в докладе ведомства.

При этом, насколько именно подорожает молочная продукция, в документе не указано. Также в Минсельхозе сообщили, что на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма можно направить средства, которые поступили с экспортной пошлины на зерновые культуры: около 10 млрд рублей в год.

rubtsovskmv.ru

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