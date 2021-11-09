ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам дадут подарки за участие в переписи | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото altai-republic.ru

В Алтайском крае стартовал флешмоб “Перепись-онлайн”, в котором каждый может получить подарки от Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства и приглашает всех жителей региона стать участниками акции.

Принять участие во флешмобе можно следующим образом:

  • опубликовать фото (личное, семейное, коллективное и т.д.) на личной странице в социальной сети ВКонтакте или Инстраграм с хэштэгом #переписьонлайн;
  • в подписи указать место, где была сделана фотография (регион, район, город, село).
  • ВАЖНО! Аккаунт должен быть открыт для всех пользователей.

“Фотография должна содержать информацию об участии в переписи на портале Госуслуг и быть опубликована в период ее проведения”, – отмечают в Алтайкрайстате.

По итогам акции, из лучших снимков создадут специальный фотоальбом о Всероссийской переписи населения. Авторы фото-победителей получат благодарственные письма и памятный подарок от организаторов.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главное нововведение – возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также переписаться можно на переписных участках или предоставить всю информацию переписчику, который придет к Вам домой.

rubtsovskmv.ru

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