Рубцовск: Сроки действия сертификатов о вакцинации остались неизменными | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 8 ноября, в России в самых разных регионах пользователи портала “Госуслуги” столкнулись с тем, что сроки действия сертификатов о вакцинации изменились с 12 месяцев на полгода.

С официальным заявлением по этому поводу выступили Минздрав и Минцифры:

“Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.”

rubtsovskmv.ru