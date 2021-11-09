Рубцовск: Пенсионный фонд России предупреждает о случаях мошенничества с маткапиталом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В последнее время по всей стране участились случаи мошенничества с материнским капиталом. Мошенники предлагают свою помощь в якобы легальном обналичивании средств: подобные объявления появляются на подъездах домов и остановках.

Отделение ПФР по Алтайскому краю предупреждает, что зачастую предлагаемые схемы являются незаконными и могут повлечь за собой негативные последствия. Обращаясь к таким фирмам за помощью, можно стать жертвой мошенничества и потерять все средства. Также, сертификат на материнский капитал – это государственный документ, и махинации с ним преследуются по закону.

ОПФР по Алтайскому краю напоминает: законных способов «обналичить» материнский капитал не существует. Владелец сертификата может выбрать следующие направления использования средств:

• улучшение жилищных условий;

• получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3-х лет малообеспеченным семьям;

• оплата образования ребенка, в том числе дошкольного;

• формирование накопительной пенсии матери;

• приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Справка: с начала действия программы, с 1 января 2007 года, в Алтайском крае выдано 198 794 сертификата на маткапитал, из них 20 318 – проактивно.

rubtsovskmv.ru