Рубцовск: В Рубцовске орудуют воры под видом коммунальных служб | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Всё чаще кражи денег и имущества совершаются злоумышленниками под видом сотрудников полиции и коммунальных служб. Очередное происшествие случилось в Рубцовске.

Среди белого дня в квартиру рубцовчанки постучал мужчина, представившийся сантехником. Незнакомец сообщил, что пришёл совершить плановый обход и проверить системы отопления в квартире. Ничего не подозревающая женщина открыла дверь и “сантехник” стал фотографировать трубы.

Только когда незнакомец направился к выходу, хозяйка квартиры заметила женщину, покидающую её дом. Позже рубцовчанка обнаружила, что злоумышленники похитили у неё 65 тысяч рублей.

“По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Напоминаем горожанам о мерах безопасности и настоятельно рекомендуем не впускать к себе домой незнакомых. Предупредите своих пожилых родственников, детей и соседей”, – добавили в пресс-службе МО МВД России “Рубцовский”.

О преступлении или своих подозрениях необходимо сообщать в полицию по телефонам: 91-025 или 102.

rubtsovskmv.ru