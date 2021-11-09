ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские студенты стали призерами квиз-игры «Мы Россия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: РИИ АлтГТУ

4 ноября по Алтайскому краю прошла интеллектуальная квиз-игра «Мы Россия», приуроченная ко Дню народного единства. В ней приняли участие 25 команд со всего региона. Вопросы были посвящены культуре и традициям России.

По итогам игры почетное 2 место заняла сборная команда Рубцовского индустриального института АлтГТУ, состоящая из бойцов студенческих отрядов «Авангард» и «Рубин». Студенты продемонстрировали знание истории родной страны, ее достопримечательностей и значимых личностей.

Также в этот день для молодежи Алтайского края провели фестиваль национальных культур «Мы – Россия». Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Фото: Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ

ГОРНЯК22 09.11.2021

rubtsovskmv.ru

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