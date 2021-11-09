ГОРНЯК22 09.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске солнечно: погода на 9 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 9 ноября, синоптики прогнозируют солнечную, вполне теплую для последнего осеннего месяца и немного ветреную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…+5°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 7-10 м/с. Температура в утренние часы -4…-6°С, днем +1…+3°С, вечером 0…-3°С.

rubtsovskmv.ru

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