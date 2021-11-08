ГОРНЯК22 08.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алименты на ребёнка будут взыскивать с любого дохода | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
3 часа Ago

Фото s13.ru

Правительство РФ утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Список значительно расширен, пишет “Российская газета” со ссылкой на Постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, алименты теперь удерживаются не только с официальной заработной платы. В перечь включены и иные виды дохода, например:

  • денежное содержание;
  • гонорары;
  • надбавки и доплаты (за стаж, выслугу лет, учёную степень, воинское звание и тд);
  • выплаты, связанные с особыми условиями труда;
  • вознаграждения, премии;
  • все виды пенсий и стипендий;
  • пособия по безработице и нетрудоспособности;
  • доходы от реализации товаров и недвижимости;
  • дивиденды и проценты по вкладам;
  • компенсационные выплаты;
  • доходы от предпринимательской деятельности и другое.

Размер алиментов по-прежнему остается зависим от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% – на трех и более. Если постоянных доходов у алиментщика нет, сумма назначается фиксированная – в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе.

rubtsovskmv.ru

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