Рубцовск: Алименты на ребёнка будут взыскивать с любого дохода | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото s13.ru

Правительство РФ утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Список значительно расширен, пишет “Российская газета” со ссылкой на Постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, алименты теперь удерживаются не только с официальной заработной платы. В перечь включены и иные виды дохода, например:

денежное содержание;

гонорары;

надбавки и доплаты (за стаж, выслугу лет, учёную степень, воинское звание и тд);

выплаты, связанные с особыми условиями труда;

вознаграждения, премии;

все виды пенсий и стипендий;

пособия по безработице и нетрудоспособности;

доходы от реализации товаров и недвижимости;

дивиденды и проценты по вкладам;

компенсационные выплаты;

доходы от предпринимательской деятельности и другое.

Размер алиментов по-прежнему остается зависим от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% – на трех и более. Если постоянных доходов у алиментщика нет, сумма назначается фиксированная – в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе.

rubtsovskmv.ru