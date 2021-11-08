ГОРНЯК22 08.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайский край вернется к обычному рабочему графику с 8 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
3 часа Ago

Фото: altairegion22.ru

С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику: период нерабочих дней продлен не будет. Такое решение было принято сегодня, 5 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как и планировалось, период нерабочих дней, введенных в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, завершится в воскресенье, 7 ноября.

Однако будет расширен перечень организаций вход в которые будет осуществляться по QR-кодам: такое предложение внес региональный Роспотребнадзор. Пока точный перечень не известен, изменения находятся в стадии обсуждения.

“В действующей редакции антиковидного указа предъявление QR-кодов станет обязательным с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)”, – напоминают в пресс-службе правительства Алтайского края.

На заседании оперштаба отметили, что введение QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах с 30 октября уже позволило заметно увеличить темпы вакцинации в регионе. По информации краевого Минздрава, в настоящее время прививаться от коронавируса приходят более 10 тысяч человек ежедневно.

“Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысячи человек. Пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день”, – отмечают в пресс-службе.

Принято решение усилить контроль за соблюдением действующих антиковидных ограничений. В связи с этим возрастет количество проверок с участием полиции и Росгвардии.

В Алтайском крае ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 по-прежнему тяжелая. Продолжает увеличиваться количество инфицированных. Только за сутки 4 ноября получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей региона.

rubtsovskmv.ru

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