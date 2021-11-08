Рубцовск: «UNO-Клиника» – европейский стиль в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Медицинская помощь, а тем более, современная и качественная – важнейший вопрос в жизни любого человека. И все чаще мы сталкиваемся с тем, что попасть на прием к квалифицированному специалисту очень сложно. Но с появлением в Рубцовске нового медучреждения эта проблема имеет значительные шансы утратить свою остроту: до открытия «UNO-Клиники» осталось всего несколько дней.

От замысла – к воплощению

Мечта о создании частной медицинской клиники европейского типа у Антонины Школиной появилась еще несколько лет назад.

– Идею вынашивали года три, – рассказывает директор ООО «ТЛК Медицина» Антонина Школина. – Но практическое воплощение она получила прошлой осенью, в середине октября. Тогда было принято решение о ее создании, и я очень благодарна за это моему супругу Алексею.

Особого вопроса о том, в каком месте создавать клинику, не возникло: подходящее помещение было на улице Октябрьской. И вот в нем закипел ремонт.

– На начальном этапе здесь кроме стен больше не было ничего, даже пола, – вспоминает собеседница. – Поэтому много времени ушло на подготовку помещения. Старались учитывать все нюансы, а их, поверьте, немало.

Медицинское учреждение независимо о того, частное оно или государственное, должно соответствовать все требованиям и нормативам в плане санитарно-эпидемиологическом, пожарной безопасности и так далее.

– Это наша гордость, – улыбается Антонина Школина. – Прошли все проверки. Заключительной была выездная проверка представителями Министерства здравоохранения Алтайского края, которая производится перед оформлением лицензии. Кстати, лицензировались мы уже по новым правилам. И днем рождения нашей «UNO-Клиники» стало 14 октября. Символично, что это произошло в один из главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Просторная, светлая, уютная, прекрасно оборудованная и великолепно оформленная новая клиника с необычным названием полностью готова к приему первых пациентов.

– Почему «UNO-Клиника»? – переспрашивает Антонина Алексеевна. – Все очень просто. Делали мы ее по европейскому типу, поэтому и решили, что название должно соответствовать. Слово «Uno» в переводе с итальянского означает «первая, уникальная, удивительная». В принципе, это так и есть.

Клиника для семьи

«UNO-Клиника» – это семейный медицинский центр. Он создан для жителей города и районов, чтобы сохранить их здоровье, помочь в планировании семьи, и сделать более доступным широкий спектр современных медицинских процедур. Квалифицированные специалисты предоставят качественную помощь взрослым людям любого возраста, а также малышам, школьникам и подросткам. Здесь готовы взять на себя заботу обо всех членах вашей семьи, как настоящих, так и будущих.

Интерьер медицинского учреждения продуман до мелочей: здесь все сделано для удобства посетителей и персонала.

Антонина Школина

– Изначально делали так, чтобы людям хотелось прийти сюда вновь, – поясняет директор. – А для этого надо создать настроение. Как это сделать? Постарались не использовать темные цвета, придающие мрачность и вызывающие тревогу. Взяли салатный, оранжевый, поставили зелень в коридорах. И в каждом кабинете – небольшие статуэтки, символизирующие дружную семью: мама, папа и двое детей. Так как клиника у нас семейно ориентированная, мы принципиально отказались от проведения абортов. Будем проводить детские конкурсы, планируем устраивать приятные сюрпризы для будущих родителей, на Новый год обязательно организуем елку для ребятишек.

Направления деятельности и техническое оснащение

«UNO-Клиника» – многопрофильная, в ней окажут помощь детям, женщинам и мужчинам. пожилым людям. Здесь пациенты получают полный комплекс медицинских услуг: диагностику, консервативное и хирургическое лечение, курс реабилитации, консультативную помощь. Центр работает по методикам, соответствующим отечественным и европейским стандартам.

Представлены такие направления, как хирургия, гинекология, терапия, педиатрия, урология, стоматология, УЗИ-диагностика, эндоскопия, офтальмология, оториноларингология, кардиология, психиатрия, наркология и так далее.

На новейшем оборудовании проводят исследования специалисты, имеющие необходимые сертификаты и большой практический опыт. Как известно, существует множество методов функциональной диагностики. Чаще всего при этом используются: ЭКГ, суточный мониторинг АД, холтеры (в том числе и детские), УЗИ сердца. В клинике все это есть в наличии.

Все оборудование – новое, экспертного класса: УЗИ-аппарат, стоматологический визиограф, кальпоскоп, гастроскоп, колоноскоп и даже автоматический аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов.

– Это тоже наша гордость, – отмечает Антонина Школина. – Когда приезжал инженер – представитель завода-изготовителя, он сказал, что такие мойки в Алтайском крае до сих пор были только в Барнауле, Бийске и Белокурихе. Теперь есть и в Рубцовске.

В медицинском учреждении оборудована полноценная манипуляционная для работы хирургов и эндоскопистов с анестезиологом и реаниматологом. Есть полностью оборудованный и комфортный процедурный кабинет, в котором высококвалифицрованные медсестры сделают внутримышечные или внутривенные инъекции, необходимые перевязки, поставят капельницы или установят катетер. При этом назначения могут быть сделаны как специалистами клиники, так и врачами других медицинских учреждений.

– Кроме того, у нас работает кабинет массажа, где взрослые и дети могут пройти курс профилактики и лечения, – говорит Антонина. – Есть кабинет косметологии, специалисты которого помогут надолго сохранить молодость и красоту. Думаю, что наши клиенты обязательно оценят и комнату психологической разгрузки.

В «UNO-Клинике» можно будет пройти медицинскую комиссию для получения водительского удостоверения, получить медицинские книжки и справки для допуска к работе, обучению, отдыху в лагере или санатории, работающие – больничный лист по болезни.

Ряд услуг предоставят в рамках ДМС (добровольное медстрахование), а в дальнейшем – подключение к работе по ОМС, тем более, полученная учреждением лицензия предоставляет такое право.

Планов на будущее много. Один из них – создание стационарного отделения.

Кто будет работать?

Наверное, это самый главный вопрос на сегодняшний день. Любое, самое современное оборудование становится бесполезным, если нет специалистов. Но «UNO-Клинике», похоже, такая проблема не грозит.

– Главная ставка – на профессионализм, – говорит Антонина Школина. – У нас сформирован очень хороший коллектив, который горит желанием приступить к работе. Уверена, что пациенты разочарованы не будут.

Кроме того, в клинике собираются активно развивать так называемый медицинский туристический бизнес. По большому счету, такое направление не новинка для Рубцовска. Однако есть существенное отличие.

– Медицинские учреждения активно практикуют приглашение специалистов в город, – рассказывает руководитель. – Те приезжают, проводят прием. Но после полученной консультации человеку все равно приходится ехать, как минимум, в Барнаул, чтобы получить необходимые манипуляции. В нашей клинике человек имеет возможность получить помощь прямо здесь, так как имеется необходимое оборудование и манипуляционная. На время приезда специалистов будем предоставлять им жилье. Так что лечащий врач сможет наблюдать своих пациентов и в восстановительный период.

Новые виды медицинских услуг

В «UNO-Клинике» намерены серьезно развивать оказание новых видов услуг. Например, плазмолифтинг, который все активнее внедряется в косметологию, гинекологию, стоматологию, ортопедию, урологию, неврологию и т.д.

– Врачи клиники первыми в городе официально прошли обучение этой методике, – подчеркивает Антонина Алексеевна. – И теперь являются сертифицированными специалистами, внесены в федеральный реестр.

Одним из партнеров клиники стала известная федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий «KDL».

В клинике желающим предложат методики по реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В планах внедрение еще одного направления – IV-терапия.

О ценах

Конечно, медицинские услуги в «UNO-Клинике» будут платными. Но здесь заверили, что их стоимость не превысит уровень цен в других клиниках и медицинских кабинетах. Чтобы убедиться в этом собственными глазами, осталось ждать недолго: официальное открытие клиники состоится 8 ноября.

И еще один немаловажный момент. Частная клиника – место, где помогут без очередей и долгих ожиданий. Медучреждение работает с 08:00 до 20:00. Запись на прием к врачам, на анализы и консультации ведется по телефону. Он в клинике бесплатный как для звонков со стационарного телефона, так и для звонков с мобильного.

Его номер: 8-800-302-84-82. Кстати, звонить и задавать вопросы, а также записываться на прием можно уже сейчас.

– Мы ждем вас и приглашаем в гости. Вам обязательно понравится, ведь мы сделали для этого все возможное! – улыбается Антонина Школина.

«UNO-клиника»

Адрес: улица Комсомольская, 73 (вход с ул. Октябрьской)

График работы:

понедельник-пятница с 08:00 – 20:00; суббота, воскресенье с 09:00 до 16:00.

Телефон для справок: 8-800-302-84-82 (звонок бесплатный).

Фото: Ирина Жукова/Местное время

rubtsovskmv.ru