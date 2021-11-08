Рубцовск: В Рубцовске ненадолго потеплеет: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске наступившая неделя – с 8 по 14 ноября – порадует горожан последним осенним теплом. Синоптики прогнозируют, что небольшое потепление продлится до наступления выходных дней. И столько же будет продолжаться ветреная погода. А теперь подробнее.

8 ноября в Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в утренние часы -3…-5°С, днем +1…+3°С, вечером -1°С.

9 ноября в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -2…-4°С. Днем небольшая облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура 0…+3°С, вечером -2°С.

10 ноября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -2…-4°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура 0…+3°С.

11 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура 0…-2°С, в утренние часы до -4°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +1…+4°С.

12 ноября в Рубцовске ночью облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура 0…_2°С, в утренние часы до -4°С. Днем пасмурно, возможен снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура -1…+1°С.

13 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура -2…-4°С, в утренние часы до -8°С. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -2…+1°С, вечером -4°С.

14 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 м/с. Температура -3…-5°С, в утренние часы до -8°С. Днем пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -1…-3°С.

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