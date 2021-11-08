ГОРНЯК22 08.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Цены на продукты в Алтайском крае остаются самыми низкими в Сибири | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
3 часа Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае цены на продукты первой необходимости остаются самыми низкими в Сибири. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. В этом списке картофель, капуста, мука, сахар, соль и куриные яйца. По сравнению с началом октября снижение розничной цены отмечено на чай черный байховый, картофель, морковь, вермишель, лук репчатый.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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