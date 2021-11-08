Рубцовск: Как изменится жизнь рубцовчан с ноября 2021 года: какие законы вступили и вступят в силу? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В ноябре вступили и вступают в силу законы, затрагивающие разные сферы жизни и деятельности россиян: доплаты пенсионерам, пособие семьям с детьми, гранты малому и среднему бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии и т.д. Основные изменения законодательства – в обзоре “Местного времени”.

Гранты малому и среднему бизнесу – с 1 ноября

Организации, предприятия и индивидуальные предприниматели из пострадавших от COVID-19 отраслей могут подать заявки на получение грантов в размере одного МРОТ на каждого работника. Заявки принимают на сайте ФНС с 1 ноября.

Срок выплаты субсидии составляет 8 рабочих дней с даты подачи заявления. Первые выплаты поступят адресатам уже 15 ноября. Размер гранта зависит от количества работников из расчёта один МРОТ на одного сотрудника, включая самого индивидуального предпринимателя.

Рассчитывать на поддержку могут предприятия малого и среднего бизнеса сферы спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, а также других пострадавших отраслей.

Выплата жителям блокадного Ленинграда – с 1 ноября

С 1 ноября ПФР автоматически перечисляет выплату ветеранам, награждённым медалью “За оборону Ленинграда” или знаком “Жителю блокадного Ленинграда”. Размер выплаты – 50 тысяч рублей. Средства поступят гражданам с пенсией и другими социальными пособиями в течение ноября. Для их получения не требуется подача заявления. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплаты по линии своих пенсионных органов.

Если ветеран не сможет получить денежные средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

Корректировка пенсий летчиков и шахтеров –

с 1 ноября

Корректировка размера доплат к пенсиям коснется членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Надбавка положена тем, кто имеет требуемый специальный стаж.

Размер доплаты индивидуален и зависит, в частности, от среднемесячного заработка, продолжительности специального стажа (выслуги лет), а также отношения суммы взносов, пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, использующих труд этих категорий граждан, к сумме средств, необходимых для финансирования расходов на выплату.

Размер выплаты пересчитывается четыре раза в год – с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Обязательная маркировка парфюмерии – с 1 ноября

С 1 ноября в России можно продавать парфюмерию только с маркировкой. Для этого необходима регистрация в системе “Честный знак” – сервис, гарантирующий подлинность продукции.

Каждому товару присваивается свой уникальный код, который наносится на упаковку или этикетку парфюма.

Выплаты на детей – с 1 ноября

Продолжатся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. На эти цели правительство России выделяет дополнительно 28,3 миллиарда рублей.

С апреля пособия назначают в размере 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Учитывают доходы и имущество, есть ли опекаемые дети и студенты до 23 лет, обучаются ли они очно.

Важный момент: компенсацию родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, частью дохода не считают.

Льготные кредиты бизнесу и социальным НКО

С ноября малый бизнес и социально-ориентированные некоммерческие организации начнут получать поддержку в связи с новыми мерами против пандемии. В 30 российских банках возобновят выдачу льготных кредитов по ставке 3% годовых, на которые смогут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, предприятия туристический сферы, а также общепита и досуга.

Главное условие получения льготной поддержки – сохранение не менее чем 90 процентов сотрудников. Контроль будут осуществлять через данные ФНС.

Кредиты на сумму до 300 миллионов рублей будут выдаваться на полтора года. При этом в течение первых шести месяцев заемщика освободят от уплаты кредита и процентов по нему, а далее он получит возможность вносить их равными долями.

Новая форма COVID-сертификата – с 8 ноября

С 8 ноября меняются сертификаты о вакцинации от COVID-19. Выданные ранее будут автоматически переоформлены на портале “Госуслуги” в срок до 1 марта.

Теперь в документе помимо фамилии, имени, отчества, даты рождения и пола указывают адрес, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС.

Помимо этого, сертификат будет содержать информацию о месте и дате прививки, о вакцине, а также сведения о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, если оно было.

Документ в электронном виде на русском и английском языках появляется в личном кабинете на портале “Госуслуги” не позднее, чем через три дня после введения второго компонента или выздоровления. На бумаге сертификат можно получить через МФЦ.

Подготовлено на основе информации из открытых источников.

rubtsovskmv.ru