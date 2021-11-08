ГОРНЯК22 08.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске завершился период нерабочих дней | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
3 часа Ago

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 8 ноября, завершился период нерабочих дней, введенный с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, решение о возвращении региона к обычному рабочему графику было принято 5 ноября на заседании краевого оперштаба. В то же время в Алтайском крае сохраняется требование о предъявлении QR-кодов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Более того, с 15 ноября перечень организаций, для посещения которых будет необходим QR-код, значительно расширится. В него войдут театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также объекты общественного питания.

rubtsovskmv.ru

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