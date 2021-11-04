Рубцовск: В Рубцовске инвалидам автоматически назначают ежемесячную денежную выплату | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата назначается инвалидам и детям-инвалидам в беззаявительном режиме, сообщает Управление Пенсионного фонда в Рубцовске и Рубцовском районе. Этой категории льготников заявление для получения выплаты подавать не нужно, ПФР сделает все самостоятельно.

Решение о выплатах принимается пенсионным фондом на основании данных, которые ведомство получает из Федерального реестра инвалидов. Выплата устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления выписки сведений из реестра.

При назначении ежемесячной денежной выплаты в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг или на адрес электронной почты (при ее наличии) поступает соответствующее уведомление. Отметим, что если ранее человек не получал такую выплату, от него потребуется заявление о предпочитаемом способе доставки. Такое заявление можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте Пенсионного фонда.

За девять месяцев текущего года ежемесячная денежная выплата назначена 6216 гражданам, которые относятся к категории льготников. Это и ветераны, и инвалиды, и пострадавшие в результате техногенных катастроф. Из этого числа 5815 инвалидам выплаты оформлены в беззаявительном порядке, что составляет 100% от граждан данной категории.

rubtsovskmv.ru