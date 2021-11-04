ГОРНЯК22 04.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае с 3 ноября вводится запрет на посещение спортивных мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото: panoramapro.ru

В Алтайском крае вводится новое ограничение, связанное с пандемической ситуацией. С 3 ноября все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Об этом во вторник сообщил в официальном Instagram-аккаунте министр спорта региона Алексей Перфильев.

“Мы видим ежедневную статистику по коронавирусу. Ситуация тяжелеет. Поэтому с завтрашнего дня, с 3 ноября, все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех: и команд мастеров, и спортивных федераций, и любых спортивных организаций”, – сказал Перфильев в видеообращении к жителям края.

Также министр отметил, что возможность проведения тренировок и соревнований сохраняется, так же как и возможность занятий фитнесом – при предъявлении QR-кода. К детям до 18 лет эти ограничения не относятся.

rubtsovskmv.ru

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