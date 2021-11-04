ГОРНЯК22 04.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России продлен срок прохождения Всероссийской переписи населения на сайте Госуслуги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.
Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.
На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги», сообщили в Медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Справка: Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг “Мои документы”. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго – до 31 декабря 2022 года.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске инвалидам автоматически назначают ежемесячную денежную выплату | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске инвалидам автоматически назначают ежемесячную денежную выплату | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: sp-stepnovskoe.ru С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата назначается инвалидам и детям-инвалидам в беззаявительном режиме, сообщает Управление Пенсионного...
Рубцовск: Россельхозбанк на Алтае увеличил ставку по вкладу для пенсионеров «Мое время» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Россельхозбанк на Алтае увеличил ставку по вкладу для пенсионеров «Мое время» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Депозит могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два...
Рубцовск: В Алтайском крае с 3 ноября вводится запрет на посещение спортивных мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае с 3 ноября вводится запрет на посещение спортивных мероприятий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: panoramapro.ru В Алтайском крае вводится новое ограничение, связанное с пандемической ситуацией. С 3 ноября все спортивные мероприятия будут проводиться...
Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за убийство упавшими воротами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за убийство упавшими воротами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: sledcom.ru В июле текущего года рубцовчанин выполнял частный заказ по демонтажу металлических ворот на собственном автомобильном кране. По информации...
Рубцовск: Рубцовские педагоги и школьники смогут проверить знания о культуре речи онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские педагоги и школьники смогут проверить знания о культуре речи онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
С 8 по 20 ноября в стране пройдет всероссийское тестирование по культуре речи. Минобрнауки Алтайского края приглашает принять в нем...

Читать по теме:

ВТОПЕ: