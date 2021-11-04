Рубцовск: Рубцовские педагоги и школьники смогут проверить знания о культуре речи онлайн | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 8 по 20 ноября в стране пройдет всероссийское тестирование по культуре речи. Минобрнауки Алтайского края приглашает принять в нем участие педагогов и учащихся региона. Организаторы мероприятия – Министерство Просвещения России и Федеральный институт родных языков народов РФ. Мероприятие состоится в онлайн-формате, тестирование анонимное.

По словам организаторов, приоритетной задачей мероприятия является содействие развитию функциональной культуры речи учащихся и педагогов. По итогам тестирования участники смогут оценить уровень собственной языковой культуры и увидеть возможности дальнейшего её совершенствования.

Ведь просто уметь говорить недостаточно для того, чтобы считаться образованным человеком. Для того, чтобы выражать свои мысли правильно и существует культура речи. Она является одним из показателей общего уровня интеллектуального развития.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru