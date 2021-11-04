Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за убийство упавшими воротами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В июле текущего года рубцовчанин выполнял частный заказ по демонтажу металлических ворот на собственном автомобильном кране. По информации следствия, в ходе работ одна из створок соскочила с петель и придавила помощника машиниста, который выполнял обязанности стропальщика (фиксировал груз для производства погрузочно-разгрузочных работ). От полученных травм потерпевший скончался медицинском учреждении.

“61-летний житель города Рубцовска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)”, – сообщает Следственное управление следственного комитета России по Алтайскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы, плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

rubtsovskmv.ru