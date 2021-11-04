Рубцовск: Студенты Рубцовского института (филиала) АлтГУ получили гранты международного форума | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 28 по 31 октября в онлайн-формате состоялся Международный молодежный форум “Байкал”. Участие в мероприятии Участниками форума стали приняли более 600 человек, причём не только из России, но и из других стран.

В рамках форума прошёл Всероссийский конкурс молодёжных проектов, на который было подано более 500 заявок. Грантовую поддержку получили 82 проекта, среди победителей – два проекта Рубцовского института (филиала) АлтГУ:

проект руководителя студенческого центра Ирины Кунгуровой “Школа профориентации “Я кадр” (сумма поддержки 500 000 рублей);

проект студентки Анастасии Подгорной “Кластер добровольческих инициатив “ДОБРО РУБ” (сумма поддержки 800 000 рублей).

Справка: молодежный форум “Байкал” проводится в Иркутской области с 2008 года.

Главная тема в 2021 году: “Байкал – точка притяжения молодежи”. Организаторами мероприятия являются Правительство Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Патронаж осуществляет аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

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