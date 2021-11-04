ГОРНЯК22 04.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае резко вырос спрос на вакцинацию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото news.megatyumen.ru

В Алтайском крае за два дня ноября 19 800 человек прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. В медицинских организациях были развернуты дополнительные прививочные кабинеты, чтобы справиться с наплывом желающих. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививочные кабинеты продолжат принимать жителей региона с 4 по 7 ноября во всех поликлиниках, такое решение было принято на прошедшем селекторное совещание в профильном ведомстве.

“Наша задача сейчас – создать максимально комфортные условия для наших сограждан и дать возможность вакцинироваться всем желающим жителям края. При этом в каждой медорганизации пересмотреть запись на вакцинацию на ноябрь и декабрь, обзвонить пациентов и пригласить на более ранний период. Сделать это надо в кратчайшие сроки”, – подчеркнул министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В Минздраве также напомнили, что привиться можно как по предварительной записи, так и без нее. Кроме этого, вакцинацию можно пройти в мобильных прививочных пунктах.

rubtsovskmv.ru

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