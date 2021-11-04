Рубцовск: Минобрнауки разрешило вузам перейти на дистанционный формат | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Приказ о продлении дистанционного режима обучения в вузах был опубликован на сайте ведомства.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», – говорится в тексте документа.

Необходимо также обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме самостоятельной работы. Для того, чтобы качество образования не снижалось, нужно контролировать успеваемость по освоению текущей программы.

Помимо вышеперечисленного, образовательные учреждения могут проводить сессии в режиме онлайн. При этом вузы должны предоставить учащимся бесперебойный доступ к электронным платформам и ресурсам для обучения и осуществлять контроль за качеством работы площадок.

rubtsovskmv.ru