ГОРНЯК22 04.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: На развитие культуры в Алтайском крае выделят свыше 200 млн рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

В следующем году финансирование сферы культуры Алтайского края увеличат вдвое. Это станет возможным благодаря нацпроекту “Культура”.

“По предварительным данным, в 2022 году в рамках нацпроекта “Культура” из федерального бюджета Алтайский край получит 260,5 млн рублей. Вместе со средствами регионального бюджета общая сумма составит 319 млн рублей. По 2021 году общая сумма финансирования культуры в рамках нацпроекта составила 148,8 млн рублей”, – цитирует ТАСС пресс-службу Министерства культуры региона.

На эти средства планируется закупить музыкальные инструменты для детских школ искусств, провести реновацию краеведческого музея.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта впервые выделят средства на обновление оборудования музеев Алтайского края. На эти цели предусмотрено более 60 миллионов рублей.

Справка: С 2019 по 2024 год в России реализуется национальный проект “Культура”. Его главные задачи – сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции российских народов и народностей. В рамках национального проекта действуют три федеральных проекта: “Культурная среда”, “Творческие люди” и “Цифровая культура”.

rubtsovskmv.ru

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