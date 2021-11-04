Рубцовск: С Днем народного единства! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Дорогие жители Алтайского края!

Ежегодно 4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства.

Мы вспоминаем героические страницы истории и отдаем дань уважения предкам. В тяжелые времена Смуты наши соотечественники смогли объединиться во имя общей цели и отстоять государственность России. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило страну от интервентов. Это событие стало ярким примером патриотизма и верного служения Отчизне. Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения ее целостности и самостоятельности.

Дорогие друзья! Сегодняшний государственный праздник напоминает о непреходящей ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу близких и Родины. В дни сложных испытаний мы в очередной раз убеждаемся, что преодолеть трудности можно, только объединив усилия, поддерживая друг друга. Мы всегда помним: Алтайский край является частью одной большой семьи – России.

Желаем вам и вашим близким благополучия и крепкого здоровья! Мира и процветания нашему Отечеству!



Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

Председатель АКЗС А.А. Романенко

Уважаемые рубцовчане!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник своими корнями уходит в тысячелетнюю историю нашей государственности.

В историческом календаре 4 ноября – дата, которая занимает особое место. Тогда, в далеком 1612 году, под стенами Кремля была одержана не только победа над иноземными захватчиками. Благодаря единению многонационального народа России был положен предел многолетней смуте и внутренним распрям. Были созданы условия для строительства, создания огромной великой державы – от Балтики до Тихого океана.

Современная Россия сильна не только своими экономическими успехами, влиянием в мировых делах – она была и остается сильной благодаря народному единству и, конечно, благодаря огромному трудолюбию, интеллектуальному и творческому потенциалу наших людей, людей талантливых, квалифицированных, искренне желающих принести пользу своему Отечеству.

Единение ради сохранения и продолжения нашей истории, развития уникальной

культуры, единение ради формирования мощного, справедливого и суверенного государства – вот главная идея праздника.

Здоровья вам, дорогие рубцовчане, мира, семейного тепла и благополучия!

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Дорогие рубцовчане!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

С каждым годом мы все более ответственно подходим к пониманию этого дня. Ведь сегодня именно от нас, от нашего умения объединить усилия, от нашего взаимопонимания, взаимного уважения и сплоченности зависит настоящее и будущее

нашей страны, процветание России, родного края и любимого города.

В наших руках приумножение славы и мощи России, сохранение ее величайших культурных, духовных и природных богатств. Желаю всем нам сил и терпения, мира и согласия во всем. Помните историю нашего государства и передавайте ее внукам, правнукам. Берегите и приумножайте бесценное наследие, завещанное предками. Крепкого здоровья, счастья и мира вам и вашим семьям!

В.А Бачурин, заместитель председателя

Рубцовского городского Совета депутатов

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